8 قرارات حاسمة من وزيرة الصحة للحد من انتشار كورونا

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اجتمعت وزيرة الصحة والسكان اليوم، مع مديري المديريات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وتم اتخاذ بعض القرارات منها التعميم على كافة المديريات والهيئات التابعة بما يلي:

1- يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

2- اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

3- يتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا و التوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية.

4- تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة اطباء الرعاية المتواجدين ، وجاري العمل على توفير تدريبات أونلاين لهم خلال الايام القليلة القادمة.

5- يتم تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديري المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى.

6- يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.

7- يكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وارشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

8- تلتزم مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل و مكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات.

يتم تنفيذ ما سبق اعتبارا من صباح يوم الخميس 26 مارس 2020.

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