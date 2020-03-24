أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

24 مارس 2020 - 09:20 م

أعلنت الولايات المتحدة عن 600 حالة وفاة بفيروس كورونا و50 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة فتح مجال الحركة مع بعض الدول خاصة وأن الإغلاق التام مع جميع يمكن أن يؤدي لتدمير البلاد، ويجب اتخاذ إجراءات احترازية اكثر لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب، قد طالب الكونجرس الأمريكى، بالموافقة على مشروع صفقة الخضراء، بمبلغ مالى لمساعدة الاقتصاد الأمريكى والعمل على تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "يجب أن يوافق الكونجرس على الصفقة، بدون كل هذا الهراء، اليوم، كلما طال الوقت، كان اقتصادنا أكثر صعوبة، وعمالنا سوف ينالهم الضرر".