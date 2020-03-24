الانتاج الحربي يصنع كمامات "n 95 " ويبيعها بأسعار مخفضة

قال الدكتور صلاح جنبلاط، رئيس القطاعات الفنية بوزارة الإنتاج الحربي إنه تم عمل خط إنتاج لإنتاج الكمامات، بطاقة إنتاجية 40 ألف أمس، وجاري زيادتها لـ100 ألف كمامة في اليوم، وبنهاية الأسبوع تصل لـ200 ألف.

وأضاف جنبلاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزير الإنتاج الحربي دعم الطاقة الإنتاجية، والـ200 ألف كمامة سيتم توزيع ربعهم بمنافذ الإنتاج الحربي، والـ75% سيتم توزيعها على جهات ومؤسات الدولة.

وأوضح جنبلاط أن ماسك الـ"n 95 " يتم بيعه بـ12 جنيها، وهو سعر التكلفة بدون أي هامش ربح، وسيتم توفير خط إنتاج آخر من الكمامات المتداولة العادية، معلنا عن خط إنتاج جديد في مدينة قها للمنظفات والكحول، بالإضافة للخطوط الـ3 الأخرى.