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بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

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احتفل لاعب كرة القدم البرازيلي، جيفانيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ "هالك" بزواجه من ابنة أخت زوجته السابقة، بعد ثلاثة شهور من الكشف عن علاقتهما المثيرة للجدل.

وأنهى "هالك"، علاقته التي استمرت 12 عامًا مع زوجته السابقة "إيران أنجيلو" في يوليو من العام الماضي، وسط تقارير تحدثتا عن علاقته مع ابنة أختها "كاميلا أنجيلو " (31 عامًا) ظهرت إلى العلن في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "إينفوباي" الأرجنتينية، فإن الزواج تم على نحو مفاجئ بسبب حاجة "كاميلا" إلى تأشيرة للبقاء في الصين، حيث يلعب في صفوف فريق شنغهاي.

كان "هالك" أكد خبر علاقته مع "كاميلا" مع عائلته، في ديسمبر 2019، بعد انفصاله عن والدة أبنائه الثلاث: "إيان" (10 سنوات)، "تياحو" ( 8 سنوات)، و"أليس" (6 سنوات).

وقال السكرتير الصحفي للاعب آنذاك: "اتصل هالك بوالدي وشقيق كاميلا وأخبرهما الحقيقة. كان هالك نفسه هو الذي نشر المعلومات لأنه لم يكن لديه ما يخفيه. موقفه هو الشفافية ويريد تجنب الأكاذيب والتعليقات الخبيثة".

وكتب المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا "متزوج" في سيرته الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرا عدة صور معًا، حيث يمكن رؤيتهما وهما يرتديان ما يبدو أنه خواتم زفاف. لكن لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد الزواج.

وعقب الكشف عن علاقتهما، نشرت "كاميلا"، وهي ابنة أخت طليقته المفضلة إلى عمتها، قالت فيها: "خالتي إيران، أريد أولاً أن أخبركم أن هذه الرسالة ليست تفسيرًا أو مبررًا لأي شيء، كنت بحاجة لأخبرك ببعض الأشياء التي لا تسمح لي للأسف أن أقولها شخصيًا، وعلى الرغم من أنه غير مناسب لك الآن ، إلا أنني أحبك كثيرًا وأهتم بك ، لذلك أنا أتحدث هنا".

 وتابعت: "أريدك حقًا أن تعرفي أشياء قد يتحدث عنها الجميع بطريقة مختلفة، مجرد تكهنات، لكنني لا أحكم عليها حقًا لأن الغرباء لا يعرفون شيئًا على الإطلاق، وفي معظم الأوقات يريدون فقط أن يزيدوا الوضع سوءا.. كان من الصعب للغاية مواجهة كل هذا ، لكنني لن أفعل ذلك إذا لم يكن هذا صحيحًا. لم أكن أتخيل أن ذلك قد يحدث ، لكننا لا نحكم قلبنا ، لا أحد محصن أو معفي منه. آسفة على كل شيء، إذا كان بإمكاني الاختيار فلن نمر بهذا، لكن الحياة لا تدور بالطريقة التي نريدها دائمًا".

وولد هالك في ولقبه أباه بهالك نسبة إلى المسلسل التلفزيوني الرجل الأخضر الخارق "هالك"، ويتميز هالك بقوة عالية في الركل ودقة التسديد على المرمى حيث بلغت سرعة تسديداته ما يفوق الـ (152)كيلومتر في الساعة وهو صاحب الرقم الأعلى حتى الآن بعد تجاوزه لرقمه السابق (147) كيلو متر في الساعة محطمًا رقم روبيرتو كارلوس ب(145) كيلومتر في الساعة و ادريانو ب(146) كيلو متر في الساعة.

ويمتلك القوة البدنية والسرعة العالية ويلقب هالك بـ" القدم الفولاذية", "العملاق", "الثور الهائج"، "الدبابة البرازيلية".

ولعب لفيتوريا البرازيل, وبعدها بيع إلى نادي كاواساكي فرونتال الياباني , وبعد شهر بيع إلى كونسادول سابورو، وفي عام 2007 انتقل ليلعب في طوكيو فيردي وسجل 37 هدفًا في 42 مباراة، ثم انتقل إلى بورتو البرتغالي وأحرز معه 54 هدفًا في 99 مباراة. وفي عام 2016 وافق على عرض كبير إلى نادي شنغهاي الصيني قادمًا من زينيت الروسي، ويحصل على 320 ألف جنيه إسترليني.

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