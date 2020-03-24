متحدث الوزراء يكشف عقوبات مخالفي الحظر

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القرارات التي تم اتخاذها استباقية بامتياز في مواجهة كورونا، موضحا أن في جعبة الحكومة قرارات أخرى وما يقود في هذا الاتجاه سلوكيات المواطنين والتزامهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشرطة المدنية هي المسئولة عن تنفيذ حظر التجول حتى الآن.
وأوضح  نادر سعد أنه يستثنى من قرار الحظر كل من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في الحقل الطبي بما فيهم المراكز الطبية الخاصة وكل من يتطلب عمله التواجد في الشارع.
وأشار إلى أن المسموح لهم من العاملين بالصحافة والإعلام هم الصحفيين الحاملين لكارنيهات نقابة الصحفيين أو الإعلاميين، وكذلك ضيوف البرامج بشرط أن يتنقلوا بسيارات القناة التي تستضيفهم، وليست سيارتهم الخاصة.
وأردف أن المركبات التي تحمل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والأدوية والمستلزمات الطبية، مسموح لها بالمرور بعد السابعة مساء، مشيرا إلى أن محطات البنزين لا ينطبق عليها قرار الحظر لتزويد السيارات بالوقود ولا يسمح لأي مرافق ملحقة بها بالعمل بعد السابعة مساء.

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