» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820

24 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت إيطاليا، الثلاثاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820، بعد تسجيل 743 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، قال المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، إن الإصابات بالفيروس وصلت إلى 54 ألفا و30.

وأوضح أن عدد الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 8 آلاف و326.

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالميا في تعداد الوفيات بالفيروس متفوقة على بلد المنشأ وهي الصين، لكنها تحل ثانيا بعد بكين في إجمالي الإصابات.