» إيران.. كورونا يودي بحياة زعيم "الزرادشتيين"

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إيران تسجل أعلى معدل وفيات بـ"كورونا"

أعلنت إيران وفاة أفلاطون سوهرابي رئيس الجمعية الزرادشتية في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس (جنوب غرب)، بسبب فيروس كورونا.
ووفقا للخبر الذي أورده التلفزيون الرسمي الإيراني توفي سوهرابي (72 عاما)، الثلاثاء، في مستشفى بمدينة شيراز كان يتلقى العلاج فيه.
ويعتبر سوهرابي الذي ولد في محافظة يزد، التي يتركز فيها أتباع الطائفة الزرادشتية، زعيما لأهل هذه الديانة في مدينة شيراز.
وأصاب الفيروس نحو 25 ألفا في إيران توفي منهم نحو 2000، وتعافى نحو 9 آلاف.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 410 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 107 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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