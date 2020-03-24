» بريطانيا.. معرض يتحوّل إلى مستشفى لكورونا

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قررت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تحويل أحد المعارض إلى مستشفى مؤقت يتسع لـ4 آلاف سرير، في إطار مكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة مات هانكوك، الذي أوضح في مؤتمر صحفي أن وزارته تبحث عن 250 ألف متطوع لخدمة من يحتاجون للمساعدة.
وأضاف هانكوك أن وزارته ستحول مركز معرض "Excel" بالعاصمة لندن، إلى مستشفى مؤقت، لتخفيف الضغط على مستشفيات المدينة.
ولفت إلى أن مركز المعرض يتسع لنحو 4 آلاف سرير، وأن المستشفى المؤقت سيتكون من قسمين.
وأشار إلى أن المستشفى المؤقت سيحظى بدعم من قِبل مؤسسة خدمات الصحة الوطنية والجيش.
وأوضح أن 11 ألف و788 عامل في قطاع الصحة سابقا (بين مستقيل ومتقاعد)، لبوا نداء الحكومة وقبلوا العودة إلى عملهم لمواجهة كورونا.
من جانب آخر، قالت مؤسسة الصحة العامة البريطانية في بيان، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 422، والإصابات إلى 8 آلاف و77 حالة.


وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 408 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 107 آلاف. -

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