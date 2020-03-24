تركيا.. 7 وفيات جديدة و343 إصابة بكورونا

24 مارس 2020 - 11:10 م

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 44، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.



وأوضح قوجة في تغريدة على تويتر، أنه تم إجراء 3 آلاف و952 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأن هذه الاختبارات أظهرت إصابة 343 شخصا بالفيروس.

ولفت إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألف و872 حالة.

واشار إلى أن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين.

وتابع قائلا: "رغم تسجيل حالات وفاة بكورونا إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية".

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 415 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.