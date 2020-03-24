  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"لو تخطت الإصابات هذا الأمر سنحول المدارس لمستشفيات"

رئيس مجلس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف عقوبات مخالفي الحظر

أسامة هيكل

وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

ارشيفية

طقس بارد غدًا.. الأرصاد تحذر

اللاعب

بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

بالأسماء.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

كورونا في السعودية

أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

دعاء صلاح

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ووفاة مواطنة

فيروس كورونا

بلد عربي يتوصل لعقار يعالج "كورونا"

تركيا.. 7 وفيات جديدة و343 إصابة بكورونا

عرب وعالم

انهيار مفاجيء.. نقل فنان شهير إلى المستشفى
انهيار مفاجيء.. نقل فنان شهير إلى المستشفى
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجزائر.. 3 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ15

#

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

ارتفاع ضحايا كورونا في مصر إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات

#

كورونا.. وفيات العراق ترتفع إلى 17 إثر تسجيل 3 جديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 44، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
وأوضح قوجة في تغريدة على تويتر، أنه تم إجراء 3 آلاف و952 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأن هذه الاختبارات أظهرت إصابة 343 شخصا بالفيروس.
ولفت إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألف و872 حالة.
واشار إلى أن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين.
وتابع قائلا: "رغم تسجيل حالات وفاة بكورونا إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية".
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 415 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1100
» كورونا.. رئيس وزراء كوت ديفوار قيد الحجر الصحي
» بريطانيا.. معرض يتحوّل إلى مستشفى لكورونا
» إيران.. كورونا يودي بحياة زعيم "الزرادشتيين"
» ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"
» فيروس كورونا يواصل الانتشار في روسيا ووسط آسيا
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820
» بطل في زمن كورونا.. نجم شهير يعمل سائق إسعاف 13ساعة
» فرنسا تسجل 240 وفاة جديدة بسبب "كورونا"
» لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت
» الإمارات تسجل 50 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة