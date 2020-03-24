» كورونا.. رئيس وزراء كوت ديفوار قيد الحجر الصحي

24 مارس 2020 - 11:20 م

أعلن رئيس وزراء كوت ديفوار، أمادو غون كوليبالي، فرض حجر صحي على نفسه إثر مخالطته مصابا بفيروس كورونا.



وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان رئاسة الوزراء، قيام كوليبالي بفرض الحجر الصحي على نفسه لمدة 14 يوما، ضمن إطار التدابير الوقائية من كورونا، بسبب مخالطته مصابا بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في كوت ديفوار 25 حالة، فيما أعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ وحظر تجول جزئي بسبب الفيروس، الإثنين.

وفي الكاميرون، شهدت تسجيل أول وفاة إثر كورونا، بحسب ما أعلنه وزير الصحة ماناودا مالاشي.

وأضاف أن الشخص المتوفي هو مواطن عاد من إيطاليا مؤخرا، لافتا إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 10، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 66 حالة.

من جانب آخر، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في بوركينا فاسو إلى 114 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأوضحت لجنة التدخل الوطنية، في بيان، أنه يوجد بين المصابين بالفيروس 5 وزراء أيضا.

وفي السنغال، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 86، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 7 حالات.