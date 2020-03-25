» الخرطوم..حظر تجوال بنسبة 90? في اليوم الأول

25 مارس 2020 - 12:00 ص

قال والي ولاية الخرطوم، أحمد عابدون حماد، الثلاثاء، إن نسبة تنفيذ حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في يومه الأول بلغ نسبة 90? في العاصمة السودانية.



وأضاف والي الخرطوم في تصريحات للأناضول من إحدى نقاط الارتكاز الأمنية : "نأمل لتطبيق قرار حظر التجوال بنسبة 100?".

وتابع : "سنخفض الدوام اليومي للموظفين والعمال بدواويين حكومة ولاية الخرطوم للنصف بنسبة 50? عدا الوظائف القيادية".



ونشر الجيش السوداني والشرطة ارتكازات أمنية في الشوارع الرئيسية بالخرطوم لتفنيذ قرار الحظر.



فيما لم تصدر إحصائيات رسمية من سلطات البلاد حول مدى تطبيق القرار الاحترازي الصادر لمواجهة الفيروس.



والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، تسجيل بلاده ثالث إصابة جديدة بالفيروس، لمواطن قادم من دولة عربية.



والإثنين، قررت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال ليلي في جميع مدن البلاد، بدءا من الثلاثاء.



وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.