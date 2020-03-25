"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

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أعلنت وزارة الكهرباء تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك بإستخدام «كود السداد الإلكترونى».
وذكرت الوزارة في بيان «في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد،وتحقيقاً لجهود الدولة تم تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك بإستخدام (كود السداد الإلكترونى) الموجود على إيصال فواتير الكهرباء«.
وأوضحت الوزارة أن طرق سداد الفواتير ستكون متاحة عبر الطرق التالية:
أ‌- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
ب‌- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
ج‌- فوري:
· 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
· 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبوظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store – Play Store)
· مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
· تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
· 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.
د‌- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store –www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
ھ – أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
وفيما يخص شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع كشفت الوزارة عن توافر المصادر التالية:
1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)
2- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية
3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
وأشارت إلى أنه يجري التوسع في استخدام تطبيق سهل (App Store – Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).

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