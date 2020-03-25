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مستشار الرئيس للشؤون الصحية: نخوض حربًا شرسة

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، في أول ظهور تلفزيوني منذ قرار تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن مصر تخوض حاليًا حربًا شرسة ضد فيروس كورونا بكل ما تملك من أدوات.
وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الثلاثاء، أن مصر دخلت مرحلة من الانتشار فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، تستوجب الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنه يعيش وسط الأطباء منذ بداية رصد المرض، موجهًا بالشكر لهم على مجهودهم وحماسهم.

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