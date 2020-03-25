نقيب المحامين يكشف حقيقة المصابين بـ"كورونا" في النقابة

25 مارس 2020 - 12:50 ص

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه أصدر قرارا بوقف أنشطة النقابة وإغلاق أبوابها أمام أعضائها يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوعين على أن تنتهي المدة يوم 2 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن ذلك قبل قرار رئاسة الوزراء بحظر التجول في الشوارع وإغلاق المحلات ومنع أماكن التجمعات.



وأوضح نقيب المحامين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on e، أن قراره لاقى استحسان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وأضاف نقيب المحامين، أنه بالفعل تم رصد حالات مصابة بفيروس كورونا المُستجد بين أعضاء مجلس نقابة المحامين.

