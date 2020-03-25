الهند تفرض حالة الإغلاق التام لمدة 21 يومًا بسبب كورونا

25 مارس 2020 - 01:00 ص

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقًا تامًا اعتبارًا من منتصف الليل ولمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأضاف مودي في كلمة بثها التلفزيون «سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم».

