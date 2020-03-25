  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

شاهد.. رسالة نارية من تامر أمين للشعب الصيني

ترامب

ترامب يكشف: هذا هو موعد هزيمة فيروس كورونا

رجائي عطية

نقيب المحامين يكشف حقيقة المصابين بـ"كورونا" في النقابة

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الفواتير

كورونا في ايطاليا

"الصحة العالمية" تحذّر المصريين من كارثة السيناريو الإيطالي

كورونا

"لو تخطت الإصابات هذا الأمر سنحول المدارس لمستشفيات"

رئيس مجلس الوزراء

متحدث الوزراء يكشف: هؤلاء مستثنون من حظر التجول

أسامة هيكل

وزير الإعلام يكشف: هذا هو الحل الأمثل لمواجهة "كورونا"

اللاعب

بالصور.. البرازيلي «هالك» يتزوج من ابنة شقيقة طليقته

بالأسماء.. أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا

ترامب يكشف: هذا هو موعد هزيمة فيروس كورونا

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب "كورونا"

#

الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"

#

ترامب يعلن "الطوارئ الوطنية" ضد كورونا

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، موعدا مرتقبا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الإدارة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات.
وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".
وأوضح أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي الفيروس القاتل، وأكد أن أزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا، مضيفا "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".
وذكر الرئيس الأمريكي: "سنعمل على إعادة الزخم لاقتصادنا. سنظل قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرا على فيروس كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من وزير التموين بشأن صرف السلع التموينية
» وقف وسائل المواصلات بين المحافظات يوميًا من 7 مساءً
» الخرطوم..حظر تجوال بنسبة 90? في اليوم الأول
» إصابة رئيس جامعة هارفارد الأمريكية بفيروس كورونا
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1100
» كورونا.. رئيس وزراء كوت ديفوار قيد الحجر الصحي
» بريطانيا.. معرض يتحوّل إلى مستشفى لكورونا
» إيران.. كورونا يودي بحياة زعيم "الزرادشتيين"
» ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"
» فيروس كورونا يواصل الانتشار في روسيا ووسط آسيا
» إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و820

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة