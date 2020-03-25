شاهد.. رسالة نارية من تامر أمين للشعب الصيني

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس "هانتا" الذي ظهر في الصين ينتقل من القوارض، مضيفا: "اللي هياكل قوارض هيجيله الفيروس"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان لآخر.
وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "إحنا مش ناقصين كفاية وباء واحد"، موجها رسالة إلى الشعب الصيني، قائلا: "هى حبكت خفافيش وفيران، مش كده الرحمة، إحنا عايشين معاكم على نفس الكوكب".
وتابع الإعلامي تامر أمين: "الكوكب ده هينتحر من اللي بتاكلوه، لو زهقتوا من أكلكم نبعتلكم صبحي كابر والبرنس والشيف الشربيني".

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