3 من لاعبي الأهلي وبخوني بعنف بعد وقوفي على الكرة .. وعبدالله أنقذني

25 مارس 2020 - 05:52 ص

أكد رمضان صبحي - نجم الأهلي أنه تعرض لتوبيخ قوي من لاعبي الأهلي الكبار في أعقاب وقوفه على الكرة في مباراة الزمالك .



وقال "صبحي" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على شاشة "أون تايم سبورت" : عندما وقفت على الكرة وبخني حسام غالي بقوة .. ليس هو فقط وإنما حضر شريف إكرامي وعماد متعب وكانوا غاضبين جدًا .



وأضاف: كلامهم لي كان به عنف .. وجاء عبدالله السعيد وأنقذني منهم وقال لهم (خلاص يا جماعة كفاية ).



