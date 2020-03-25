» بطل مسلسل "هبة رجل الغراب": كثيرون اتصلوا بي بعد إعلان إصابتي بكورونا

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان حازم سمير حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة .
وقال "سمير" في فيديو بثه عبر صفحته : وردتني الكثير من المكالمات والرسائل بعدما أذيع عن إصابتي بفيروس كورونا .
وأضاف: القصة وما فيها أنني كنت خارج مصر ، وعندما عدت إلى هنا شعرت ببعض أعراض الأنفلونزا ، هذه الأعراض مشابهة جدًا لأعراض الكورونا .. عندما أدركت خطورة الموقف عزلت نفسي عن زوجتي وأبنائي .. لكني الحمدلله بخير.
واشتهر حازم سمير بدوره في مسلسل "هبة رجل الغراب".
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