» بطل مسلسل "هبة رجل الغراب": كثيرون اتصلوا بي بعد إعلان إصابتي بكورونا

25 مارس 2020 - 06:56 ص

كشف الفنان حازم سمير حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة .



وقال "سمير" في فيديو بثه عبر صفحته : وردتني الكثير من المكالمات والرسائل بعدما أذيع عن إصابتي بفيروس كورونا .



وأضاف: القصة وما فيها أنني كنت خارج مصر ، وعندما عدت إلى هنا شعرت ببعض أعراض الأنفلونزا ، هذه الأعراض مشابهة جدًا لأعراض الكورونا .. عندما أدركت خطورة الموقف عزلت نفسي عن زوجتي وأبنائي .. لكني الحمدلله بخير.



واشتهر حازم سمير بدوره في مسلسل "هبة رجل الغراب".



