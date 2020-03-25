  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نورا إيلي

وفاة داعية سويسرية شهيرة.. أسلم على يديها عشرات النساء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"الصينيين": "راعوا الناس اللي معاكوا على الكوكب"

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

مبروك عطية

"عايزين تتخلصوا من كورونا اعملوا اللي بقولكم عليه"

وصلات رقص بالحجر الصحي

وصلات رقص داخل الحجر الصحي

قايتباي

أطفاله ماتوا بالوباء القاتل.. تعقيم قلعة قايتباي

الذهب

الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل هذا الرقم

"كورونا" في العالم

دراسة: "كورونا" سيقضي على نصف سكان هذه الدولة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فريق الزمالك

الزمالك يفاوض هذين اللاعبين لضمهما الصيف المقبل

ليست "إيطاليا"..

دراسة: "كورونا" سيقضي على نصف سكان هذه الدولة

عرب وعالم

"كورونا" في العالم
"كورونا" في العالم
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول دعوى قضائية تطالب المدارس الخاصة برد المصاريف

#

تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي

#

"الصحفيين" تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ هذا الإجراء الهام

#

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

بريطانيا

ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

حذرت دراسة لجامعة أوكسفورد البريطانية من أن فيروس"كورونا" قد يقضي علي نصف سكان بريطانيا.

ولفتت الدراسة إلي أنه إذا استمرت الأعداد بهذه الكيفية فهذا ينذر بكارثة، مضيفة أن واحدا من كل ألف مصاب هو من يتلقي العلاج في المستشفيات لأن الأعداد تتخطى نصف المليون مواطن في الفترة المقبلة.

وأكدت الدراسة أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم خاصة مع تصريحات وزارة الصحة في بريطانيا بأنها فشلت أمام ذلك الفيروس الذي قد يجتاح كل مدن بريطانيا وقد يسقط آلاف المصابين والوفيات.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في بريطانيا تجاوزت 422 حالة، فيما تجاوزت الإصابات الآلاف، فيما تجاوزت أعداد الإصابة في العالم 423.469 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلي 18.909 شخص، ووصل عدد المتعافين إلى 109.153.   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا
» ممدوح شاهين يوقف مسلسلات رمضان بسبب كورونا
» الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل هذا الرقم
» تعليق غير متوقع من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها
» شوقي: حذرت أحمد فتحي من التوقيع لهذا النادي
» نجم الأهلي: لن أنضم للزمالك أبدًا حتى لو رحلت من الفريق
» وفاة وزير الدفاع السوداني بشكل مفاجيء
» فنان شهير يترك الفن ويعمل "نقاشا" بسبب عدم امتلاكه للأموال
» بطل مسلسل "هبة رجل الغراب": كثيرون اتصلوا بي بعد إعلان إصابتي بكورونا
» قرار هام من وزير التموين بشأن صرف السلع التموينية
» وقف وسائل المواصلات بين المحافظات يوميًا من 7 مساءً

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة