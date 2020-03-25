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تعليق غير متوقع من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

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عمرو يوسف
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عمرو يوسف

ياسمين عبد العزيز

ازمة احمد العوضي

علق الفنان عمرو يوسف على الأزمة المثارة داخل الوسط الفنى، والتى تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من جهة، وشقيقها وائل من جهة أخرى، والتى كشف فيها عن علاقتهما سويا عبر السوشيال ميديا.

وقال عمرو يوسف فى لقاء تليفزيونى: "إننى أرفض الأسلوب الذى لجأ إليه شقيق ياسمين عبد العزيز وهو أن يفضح الأمر عبر السوشيال ميديا، وكان لا بد أن يتم حل الأزمة بشكل مختلف ويحفظ فيه على شقيقته".

وأضاف: "لا أحد يعرف نواياهما وبالتالى هذا الأمر خاص بهما، وكنت أفضل معالجته بطريقة أفضل".
 
يذكر أن عمرو يوسف يقوم ببطولة مسلسل بعنوان "سيف الله"، والذى يقدم فيه شخصية خالد بن الوليد.

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