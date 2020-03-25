"قساوسة" يعقمون المساجد من فيروس كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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لا تعتبر جديدة على المجتمع المصري حالات الوحدة الوطنية التي يثبتها الشعب وقياداته باستمرار، ولأن "كورونا" فيروس يجتاح كل الأرجاء دون أن يفرق بين أحد، فكانت هذه الصورة أكبر دليل على تلك الوحدة.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق هذه الوحدة لقساوسة داخل أحد المساجد في إحدى قرى سوهاج  لتعقيمه، ونالت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق البعض عليها قائلاً: "هي دي مصر.. الأزمة وضحت المعني الحقيقي للحب داخل الجميع".

جدير بالذكر أنه يبدأ من اليوم حظر التجول ولمدة أسبوعين ويبدأ من الساعة 7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، حسبما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس.



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