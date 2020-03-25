وصلات رقص داخل الحجر الصحي

25 مارس 2020 - 10:01 ص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمدربة الرقص الأفريقي اللبنانية سارا كريت، حيث تقوم بممارسة هوايتها المفضلة من داخل الحجر الصحي، لإدخال البهجة على المواطنين في لبنان.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن كريت قدمت إلى لبنان من السنغال، عام 2015، وهي حاملة شهادة في الرقص ، حيث شكلت فريق عمل للتدريب على الرقص الأفريقي.

وأثار مقطع الفيديو لمدربة الرقص الأفريقي تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر مع زوجها وابنها، بالأغضافة إلى مغن شهير من نيجيريا بمشاركة الفيديو ما أعطاه شعبية أكبر.

وأعرب العديد من المستخدمين عن تقديرهم للعائلة لنشرهم الفرحة والسرور بين المواطنين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء،? تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا? ، حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى 304 حالة مصابة بكورونا المستجد.