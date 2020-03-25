رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

25 مارس 2020 - 10:08 ص

رخصت وزارة الصحة المغربية بصفة رسمية لجميع المستشفيات كافة في المملكة باستخدام عقار "كلوروكين" و"هيدروكسي".

والعقار تصنعه شركة سانوفي الفرنسية في المغرب، لعلاج المصابين بفيروس كورونا ،ولكن وفق تدابير صارمة في بعض الحالات.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد وقع أمس الأول قرارا، بعد اتفاق مع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية من ومراقبة الانفلونزا بالمملكة، يسمح لكافة المستشفيات بالمغرب بالشروع في استخدام دواء الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وبحسب ما نشرته الصحة المغربية بجميع المملكة، فإن هذا الدواء أثبت فاعليته بعد القيام بمجموعة من الدراسات الوطنية والأجنبية.

وقد تم السماح لكافة لمستشفيات المغرب بالشروع في استخدامه، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.



