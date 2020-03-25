» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل

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حلا شيحة
حلا شيحة
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كورونا

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بمقطع فيديو لها، بسبب فيروس كورونا.

وظهرت حلا شيحة في الفيديو وهي تدعو المواطنين الي الجلوس في المنزل خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد معلقة: "خليك بيبيتك".

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن كواليس العمل في مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، كذلك فيلمها مع تامر حسني.

وقالت حلا خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي على شاسة المحور: "إن فريق العمل ملتزم تماما بالتعليمات وتعقيم اللوكيشن، وإن الإنتاج مجهز كل شئ قبل بدأ التصوير، والحمد لله كل دا موجود لأننا مش عدد قليل وفيه اهتمام كبير


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