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وفاة داعية سويسرية شهيرة.. أسلم على يديها عشرات النساء

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نورا إيلي
نورا إيلي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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السرطان

سويسرا

النقاب

نورا إيلي

عشرات النساء

توفيت الداعية الإسلامية  نورا إيلي عن عمر يناهز 36 عاما، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان.

ولدت الداعية نورا عام  1984م ،، وهي ابنة الطبيب السويسري الشهير إيلي فشنتياغيرد ذو الأصول الألمانية .

وقد أسلمت الداعية الراحلة وعمرها 18 عاما ، حيث ارتدت النقاب قبل الـ 20 عاما،  وحصلت على الدكتورة في علم الأديان من الجامعات السويسرية.

تحولت الداعية الراحلة إلى  داعية للإسلام ، حيث أسلم على يديها عشرات النساء في سويسرا وألمانيا والنمسا .

وكانت من أشد المدافعات عن الإسلام في سويسرا و لعبت دورا كبيرا في إسقاط قانون منع النقاب.

 ساهمت بمشاركات سياسية وفكرية في الإعلام الألماني والسويسري للرد على المفاهيم المغلوطة حول الإسلام والمرأة.

وقامت بعض الدول الأوربية من منعها دخول أراضيها، بسبب محاضراتها وندواتها.

يذكر أنها كانت قد قالت في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الألماني : " قبل أن ألبس النقاب كان الشباب يعاملونني كسلعة و لم يجذبهم إلي سوى جسدي , أما بعدما لبست النقاب أصبحوا يعاملونني كامرأة".


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