عطية: مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة

25 مارس 2020 - 10:43 ص

أكد الفقيه القانوني رجائي عطية نقيب المحامين،أنه لابد من أن يكون هناك علاج شامل لكل المحامين المقيدين بالنقابة وخاصة الحالات المزمنة.وأضاف عطية من خلال حواره لبرنامج الافوكاتو مع الدكتور أيمن عطا الله علي قناة"النهار"أنه غير موافق علي أراء من يقول إنه لابد منه وإنشاء مستشفي خاص لعلاج المحامين ،معقبا:"مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة".وتابع :" لو تم بناء مستشفي في أي محافظة سيكون هذا تميز لتلك المدينة عن غيرها مؤكدا أن الملف الصحي والطبي الخاص بالمحامين ملف كبير جدا ولابد من وضع حلول غير تقليدية حتي يجد لكل محامي مميزات كبيرة في علاجه".