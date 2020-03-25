» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار

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اتخذت شركة إنستجرام، قرارا جديدا بإزالة أي محتوى ذو صلة بمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، من قسمي "التوصيات"، و"استكشف".

وأضافت في بيان لها أمس أن قرارها سيسري على أي محتوى غير تابع لمنظمات صحية موثوقة.

وبحسب  سكاي نيوز فإن الشركة المملوكة لفيس بوك، قالت إنها قررت تخفيض مرتبة المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق من جهات خارجية على أنه كاذب، وذلك في الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع.

يذكر أن موقع تويتر كان قد أعلن منع المستخدمين من نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد.

كما قرر فيس بوك تقديم إعلانات مجانية لمنظمة الصحة العالمية.


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