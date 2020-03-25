زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

25 مارس 2020 - 11:11 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تطلق الزغاريد، بعد شفائها من فيروس كورونا.

وبحسب الفيديو تظهر السيدة، وهي تقف بين أعضاء فريق الحجر الصحي، حيث تطلق الزغاريد، فرحا بشفائها.

كما يطلب منها أعضاء الفريق، أن تعيد الزغاريد مرة أخرى بالقول : "كمان واحدة يلله".

يذكر أن مصر سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتبلغ 100 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

ولمواجهة الفيروس كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قرر أمس فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا وذلك خلال أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء.