» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب

25 مارس 2020 - 11:19 ص

تعتبر التوابل مادة أساسية في المطبخ العربي، إلا أنه أحيانًا يتم نسيان بعضها بالرغم من قيمته الغذائية العالية واحتوائها علي مضادات الأكسدة التي تحافظ علي صحة القلب والجهاز الهضمي وتحمي من التهاب المفاصل .

ومن أهم هذه التوابل التي نشرتها"صدي البلد":

1- الحبهان وهو يعالج الانتفاخ وحرقان المعدة كما أنه معروف بخصائصه المضادة للسرطان.

2- الحبة السوداء أو حبة البركة تحتوي بذورها علي مركب "الثيموكينون" والذي يساعد علي تقليل الالتهاب ومنع انتشار الخلايا السرطانية.

3- القرنفل يعرف عنه أنه فعال في آلام الأسنان إلي أنه أيضًا يساعد علي علاج مشاكل المعدة والأرق كما أنه مضاد للأكسدة والبكتريا.

4- الكزبرة تلجأ إليها السيدات في بعض الأكلات إلا أنه تعتبر مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية كما أنه مفيد للكبد و الأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي.

5- بذور الخردل محملة بفيتامين ب المركب الفعال لتخفيف أعراض التهاب المفاصل كما يعمل علي تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول .

6- الكمون مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات ومضاد للأكسدة ويساعد علي الهضم و يعالج الربو وفقر الدم كما أنه يعزز من فقدان الوزن.