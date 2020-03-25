عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي من منصبه

25 مارس 2020 - 11:25 ص

ذكرت وسائل إعلام ?إسرائيلية في نبأ عاجل أن رئيس ?الكنيست? ?يولي إيدلشتاين? قدم استقالته من منصبه.

يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل كانت قد أمرت أدلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح أدلشتاين بأنه لا ينوي فعل ذلك.

وأكد إدلشتاين بأنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذارا، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله، وذلك في رده على دعوة ?القضاة? لإجراء التصويت.

كما أن وزراء الليكود قد طلبوا في وقت سابق من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي ناقشت التماسات لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب رئيس للكنيست.