» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

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انستجرام

مواقع التواصل

نانسي عجرم

أثارت الفنانة نانسي عجرم، ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جديدة لها من خلال حسابها على إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة بوجها فقط وشعرها المنسدل على الأكتاف ونظاره شمس .

وعلقت نانسي علي الصورة قائلة: "يوم جديد، حلم جديد، صباح الخير" .

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة نانسي عجرم مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "في صباح حلوه كدا"، "ما شاء الله قمر".

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم، الفنية فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" الذي حققت نجاحا كبيرا جدا فور طرحها عبر القناة الرسمية لها على موقع "اليوتيوب".


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New day, new hope. Good morning??????

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