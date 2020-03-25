خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

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لبنان

الانتحار

خادمة إثيوبية

في واقعة صادمة، أقدمت خادمة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة المنزل الذي تعمل به في لبنان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق محاولة انتحار خادمة إثيوبية في لبنان.

وبحسب الفيديو تظهر السيدة، وهي تقف على حافة بلكونة منزل، وأخذت تهدد بالانتحار.

بينما تجمع أفراد الأسرة التي تعمل لديهم أسفل المنزل في محاولة لإقناعها بالعدول عن الانتحار.

كما يظهر الفيديو أفراد الأسرة وهم يطلبون منها النزول إلى الأسفل وفتح باب المنزل .

وبسبب إصرارها فشلت محاولات الأسرة لإثنائها عن قرارها حيث ربطت وشاحا حول عنقها في البلكونة محاولة شنق نفسها إلا أنها لم تتمكن من ربطها جيدا فسقطت إلى الأسفل دون أن يصيبها مكروه.

 ورددت إحدى السيدات عبارة " بعدها عايشة"، وذلك بعد سقوطها على الأرض. 

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