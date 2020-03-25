» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة

25 مارس 2020 - 12:08 م

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعليمات جديدة لتوحيد مواعيد عمل منافذ بيع وخدمة المواطنين للشركات الأربعة للتعامل مع الجمهور في جميع أنحاء الجمهورية حيث يبدأ عملها منذ الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الرابعة ونصف عصرًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصال والتكنولوجيا لاستمرارية العمل في تقديم الخدمات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا أمس بحظر انتقال المواطنين علي جميع الطرق بجميع أنحاء الجمهورية من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 مساء بدأ من اليوم ولمدة أسبوعين.