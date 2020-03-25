  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الملك سلمان يفرض حظر التجوال

الملك سلمان يفرض حظر التجول

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

حان الوقت أن يقول الجميع لولي الأمر: "سمعنا وأطعنا"

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

?يولي إيدلشتاين?

عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي من منصبه

بسمة وهبة

بسمة وهبة عن تظاهرات الإسكندرية: "الإخوان اللي حرضوهم"

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

رجائي عطية

عطية: مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة

الملك سلمان يفرض حظر التجول

الحياة السياسية

الملك سلمان يفرض حظر التجوال
الملك سلمان يفرض حظر التجوال
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خادم الحرمين يصدر أمرا بحظر التجول في السعودية

#

من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

مكة

الملك سلمان

الرياض

حظر التجوال

أخبار السعودية

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وافق العاهل السعودي على اتخاذ الإجراءات الآتية :

أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .

وكان الملك سلمان قد أمر بمنع  قبل أيام بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة  21  يومًا من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران
» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب
» 3,8 مليار لـ"كورونا" و4 مليارات للسلع الغذائية
» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار
» بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة