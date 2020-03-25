جفاف البشرة من المطهرات.. عالجيه بهذه الطريقة

25 مارس 2020 - 12:36 م

بالتزامن مع استخدام المطهرات والكحول لتعقيم جميع الأماكن المحيطة بنا والتي نستخدمها خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" يكون هناك بعض السلبيات ناشئة عن تلك المواد الكيميائية.

ومن أهم هذه السلبيات جفاف البشرة والتهابها وتهيجها ما جعلنا نحتاج إلى ترطيب كافٍ ومن الممكن اللجوء إلي استخدام منتجات المطهرات المرطبة للبشرة والتي تحتوي علي الصبار وزبدة الشيا بدلاً من الصابون.

كما يمكن استخدام كريم لترطيب البشرة بشرط ألا يحتوي على كحول أو عطور حتى لا يزيد تهيج البشرة وتجفيف اليدين من خلال المناديل ذات الاستخدام الواحد حتى لا تساهم في انتقال العدوى، حسبما نشرت "صدي".

كما كشف بعض الخبراء عن أن ترطيب اليدين ليلا يمثل حلا مناسبا من خلال وضع الكريم المرطب ثم ارتداء القفازات القطنية.