إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

25 مارس 2020 - 01:05 م

أفادت وكالة رويترز منذ قليل بأن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية أعلنت اليوم، الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت أمس الأول الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، من أغلبية دول العالم.