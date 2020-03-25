فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

25 مارس 2020 - 01:12 م

أعربت الإعلامية السعودية فجر السعيد عن استغرابها من إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وأضافت السعيد على حسابها في تويتر: "عن رويترز ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز مصاب بفيروس كورونا.

وتابعت: هذا شلون جاه الفيروس.. في شي غريب يحصل في كوكب الأرض نحن لا نعلم مداه ولا مغزاه.. بدأت أشك إنها مؤامرة كونية أو غضب إلهي .. "وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا".

وكانت وسائل الإعلام البريطانية أعلنت اليوم، الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت أمس الأول الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا ، إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.