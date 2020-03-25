داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

25 مارس 2020 - 01:21 م

ناشد الداعية والمقرئ محمد جبريل المواطنين بضرورة الثبات والتحلي بالصبر، وعدم الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف جبريل على حسابه في تويتر: اثبتوا يرحمكم الله، لم الهلع والرعب فالمؤمن لا يخاف ويثبت وغيره يخاف ويرتجف، أمرنا أن نأخذ بأسباب النجاة.

وتابع: إذا جاء الأجل فمرحبا بلقاء الله .. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه".. والحب باتباع أوامره على الدوام، والكره باقتراف المعاصى ، يارب حسن الخاتمة.

كما كان غرد جبريل في تدوينة سابقة مذكرا بنعم الله التي تناساها الناس قائلا: "من كان آمناً فى سربه، معافاً فى بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها".. هل علمنا الآن قيمة هذه النعم.. كم نفتقدها الآن.. إذا كنت فى نعمة فارعها، فإن المعاصى تزيل النعم.. فاللهم ردنا إلى نعمك ردا جميلا وارزقنا شكرها وصيانتها ونستغفرك ياربنا ونتوب إليك.