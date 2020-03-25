"ده واجب علينا" وزيرة الهجرة تتعهد بهذا الشيء

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إيمان هاني

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الهجرة

نبيلة مكرم

مصر الأولي

تعهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بإعادة الطلاب المصريين العالقين في السودان لأرض الوطن والبالغ عددهم 1700 طالب وطالبة أعمارهم بين 15-16 عاما، بالإضافة لبعض المواطنين العاديين.

 وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه بعد علمها برغبة الطلاب المصريين في العودة بعد تلقيها استغاثات عديدة من ذويهم تواصلت مع السفير المصري في الخرطوم؛ لمعرفة عدد الطلاب وبحث كيفية إعادتهم.

وتابعت: "أنها تواصلت مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة جود وطلبت منهم توفير 30 أتوبيسا لنقل الطلاب العائدين من السودان، وتم الحصول على التصريحات والموافقات الأمنية اللازمة حتى تصل هذه الأتوبيسات للمعبر الذي يصل إليه الطلاب".

ناشدت الطلاب والطالبات التوجه لمقر السفارة المصرية في الخرطوم لتسجيل بياناتهم وحصر أعدادهم، منوهة بأنه عقب تعليق حركة الطيران كان لا يوجد بديل لعودتهم سوى المعابر البرية.

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