صورة جديدة تشعل قضية قتيل ناننسي عجرم من جديد..ما السر؟

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نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

رهاب بيطار

يبدو أن قضية نانسي عجرم لن تنتهي بعد، حيث أثارت صورة تم تداولها تجمع بين نانسى عجرم ونجل محامية قتيل فيلتها "رهاب بيطار"، حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، حيث رأى البعض أن هناك علاقات متشعبة فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم، والتى ما زالت داخل ساحات القضاء اللبنانى والمتهم فيها زوج نانسى الدكتور فادى الهاشم.

وتشهد الصورة العديد من التعليقات بين الإيجابى والسلبى، حيث علق البعض أن هذه الصورة تدل على أن محامية قتيل قيلا نانسى عجرم ترغب فقط فى الشهرة، بينما البعض الآخر رأى أن هذه الصورة منطقية فى ظل أن نانسى عجرم نجمة شهيرة ونجل محامية القتيل يعد معجبا فقط.

وبين هذا وذاك، خرجت المحامية رهاب بيطار عن صمتها مؤكدة أن هذه الصورة التى جمعت بين ابنها آدم ونانسى عجرم، خصمها فى القضية المنظورة بالمحكمة اللبنانية، مجرد علاقة عمل بين نجمة ومنظم حفلتها، حيث كشفت عن مهنة ابنها وهو منظم حفلات وله علاقة بالعديد من النجوم والفنانين.

وكانت رهاب بيطار كشفت عن بعض تفاصيل التقرير الطبى السورى بعد تشريح جثمان القتيل محمد الموسى، والتى تؤكد أنه كانت هناك نية لقتله عمدا. 



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