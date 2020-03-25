اتهامات مخلة..ناشطة سعودية تصف فنان شهير بـ"السادي"

25 مارس 2020 - 03:33 م

شنت الناشطة السعودية ?المثيرة للجدل هند القحطاني?، هجوماً حادًا على الفنان المغربي الشهير ?سعد لمجرد?، واصفة إياها بالسادي المغتصب.

وفي فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت الناشطة السعودية التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إن "لمجرد" هو عدوها اللدود.

وأضافت: "أكره سعد لمجرد كنت لا أحب الحديث عنه في الفترة الماضية، ولكن بعد أن أدانته السلطات الفرنسية فأراه مغتصباً وعدوا لدوداً للمرأة".

وتابعت القحطاني: "المثير بالنسبة لي أنه كرر هذا التصرف المشين عدة مرات، ولذلك أطلق عليه سادي مغتصب".

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد، أثار الجدل من خلال تعليقه الأول على اتهامه فيها باغتصاب فتاة والقبض عليه لفترة بفرنسا، مؤكدًا أنه لم يندم مطلقًا.

وصرح سعد لمجرد في أول ظهور إعلامي له عبر أحد البرامج التليفزيونية:" لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي "؛ متابعًا: " لابد أن أكون مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة أفادتني أكثر على المستوى الشخصي " .

وكان سعد لمجرد، قد تم إلقاء القبض عليه في فرنسا من فترة بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية؛ حيث حُبس وبعدها أفرج عنه بكفالة مع الإقامة الجبرية في فرنسا لحين الانتهاء من التحقيقات.