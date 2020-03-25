الوضع يخرج عن السيطرة في السعودية والملك سلمان يتدخل

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يبدو أن الوضع الصحي في المملكة العربية السعودية، سيبدأ بالخروج عن السيطرة بعد اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من 1000 حالة، وهو الرقم الذي أكد الأطباء أن الإصابات إذا وصلت له فسيخرج الوضع عن السيطرة، نظرًا للحالات المخالطة لهذا العدد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة، اليوم الأربعاء.

وأوضح العبد العالي أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة.

وأشار العبدالعالي أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وقد جاء تصنيف الحالات الجديدة بحسب المدن كالتالي :

– جدة 10

-الرياض 83

– نجران 4

– أبها 2

– القطيف 6

– الدمام 13

– الجبيل 1

– الخبر 5

– الظهران 1

– المدينة المنورة 6

– عرعر 2

وأمس قفزت إصابات كورونا، في المملكة العربية السعودية، لعدد غير مسبوق، حيث سجلت 205 إصابة جديدة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، كما أعلن عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني.

الملك سلمان يتدخل

من جانبه قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وافق العاهل السعودي على اتخاذ الإجراءات الآتية :

أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .


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