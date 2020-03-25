وفاة و40 إصابة جديدة.. "الصحة" تحذر من هذه المعامل

25 مارس 2020 - 03:48 م

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمعامل الخاصة.

وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة و40 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة وفاة و442 إصابة.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشعوب التي تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصي، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة من أنه مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

وذكرت أن الخوف على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية محذرة من قيام أي معامل خاصة بتحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني "اقعد فى بيتك".