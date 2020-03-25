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موقف محرج لموظفة في بث مباشر أثناء عملها من البيت

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الطيب حسين

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تعرضت موظفة لموقف محرج أثناء حضورها اجتماعًا عبر فيديو مشترك مع زملائها في العمل، بعد انتقال أغلب دول العالم إلى نظام العمل عن بعد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" على صفحتها الرسمية في "فيس بوك" مشهدا لفيديو طريف، يظهر أحد مساوئ العمل عن بعد، وضرورة توخي الحذر الشديد أثناء الاجتماعات .

وبثت الصحيفة فيديو يظهر مجموعة من الموظفين يقومون بتنفيذ اجتماع مشترك، حيث يظهر شاشة مقسمة يتم من خلالها عرض مشهد فيديو مباشر لكل شخص مشارك في الاجتماع، لتقوم إحدى الموظفات بالدخول إلى الحمام بطريقة لا إرادية .

وظهرت علائم الدهشة والصدمة بمجرد مشاهدة المجتمعين لزميلتهم، وقد جلست لقضاء حاجتها، والتي سرعان ما تداركت الوضع وأغلقت الفيديو.

واتخذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كمنح إجازات مدفوعة للعاملين، وتنفيذ الأعمال من المنزل، ووقف حركة وسائل النقل العام، وحظر التجوال الليلي والتجمعات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها منع العدوى.


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