» 80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا

25 مارس 2020 - 04:03 م

سجلت هولندا اليوم الأربعاء، 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412 .

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعا حذرا" في سرعة انتشار الفيروس .

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف .

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس .