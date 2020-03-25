إيطاليا تقدم مساعدات لدولة عربية لمواجهة كورونا

25 مارس 2020 - 04:13 م

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في البنك المركزي والحكومة التونسية اليوم الأربعاء، إن إيطاليا التي تعاني من تفش كبير لوباء كورونا وافقت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة الوباء.

وسجلت تونس حتى الآن 114 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات بينما اجتاح الوباء إيطاليا التي أعلنت عن أكثر من 6 آلاف حالة وفاة وآلاف الإصابات.

وتسعى تونس التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا لحشد جهودها لجمع التمويل من مقرضين وشركاء دوليين لمواجهة آثار كورونا.

وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ إن تونس ستخصص 850 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا.

وقبل يومين، قال وزير المالية التونسي نزار يعيش إن صندوق النقد سيقرض تونس ما لا يقل عن 400 مليون دولار لمساعدتها في مواجهة آثار أزمة كورونا.