» الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا

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الطيب حسين
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بعدوى كورونا "COVID-19" ، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد .
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