الصحة: نتخوف من الوصول لألف مصاب في أيام قليلة

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الصحة

فيروس كورونا

ألف مصاب

هالة زايد

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن وصول نسبة الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر لـ 1000 حالة لن يكون مقلقا حال تم الوصول لها على مدى طويل، وإنما المقلق الوصول لهذه النسبة خلال أيام قليلة؛ نظرًا لصعوبة التوصل لمصدر الإصابات في هذه الحالة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، أن هناك تحديد لأماكن الإصابات بالمحافظات ويوجد بها حظر وتقصي للأسر، مشيرةً إلى أن البقاء في المنزل إجراء مهم لمواجهة انتشار الفيروس.

وشددت على أنه يتم تتبع جميع المخالطين للحالات المصابة، ورئيس منظمة الصحة العالمية أكد أن الدول التي حدث بها تفشي للفيروس، هي الدول التي لم تلتزم شعوبها بالعزل.

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