مفاجأة.. مصري ينقل كورونا لـ 54 مواطنًا في 6 محافظات

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قالت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، إن الوزارة تقوم حاليا بتقصي حالات المخالطين حتى لا تصل مصر إلى مرحلة التفشي لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هناك حالة مصابة واحدة نقلت العدوى لـ54 مواطنا في 6 محافظات، وهو ما يجري دراسته حاليا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 25 مارس، في ديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل: «لو دخلنا حالات كثيرة على المنشآت الطبية سيكون هناك ضغط ولن تتحمل المستشفيات ذلك».

ولفتت إلى أن الوزارة تعد المستشفيات جيدا لهذه الحالات، وحذرت الوزيرة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة والسيدات الحوامل، من الاختلاط أو الزيارات العائلية.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. ‎


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